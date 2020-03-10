Отмена массовых мероприятий из-за COVID-19 в Самарской области возможна в любой момент
10 марта 2020 12:48
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В Самарской области в любой момент могут быть введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом в интервью газете «Самарское обозрение» сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Ирина Горелова. По ее словам, в учреждения образования разосланы письма с тем, чтобы они отказались от поездок детей, экскурсий в разные страны, но «в рекомендательном порядке».
В некоторых вузах Самарской области изданию сообщили, что переносят мероприятия, которые предполагают большое число участников из разных стран. В частности, такие примеры есть уже в медицинском университете, где научные конференции и симпозиумы, запланированные на ближайшие месяцы, теперь решено провести осенью, пишет СО ОНЛАЙН.
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