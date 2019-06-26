Отделение мобильной офтальмологической помощи больницы им. Т.И. Ерошевского» будет работать в Тольятти

64

С 1 по 12 июля отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в Тольятти.Мобильные комплексы будут располагаться на территории ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №2 им. В.В. Баныкина» по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3.На базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского по полису ОМС будут вести прием пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи.Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-967-762-47-48 (будни с 09.00 до 14.00).pixabay.com