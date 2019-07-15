Онкодозор посетит Сергиевский район Самарской области

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17 июля состоится выезд многопрофильной бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера в Сергиевскую центральную районную больницу (Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Ленина, 94).С 10.30 до 12.00 для жителей Сергиевского района будет организована консультация врача-онколога диспансера Ольги Марушевой. Прием будет осуществляться в поликлиническом отделении №1 (Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Ленина, 94) в кабинете 216, строго по предварительной записи. Телефоны для записи на прием: 8 (846) 2-20-16; 8 (846) 2-14-92.В рамках выездной работы будут проведены две лекции на темы: «Факторы риска развития и меры профилактики онкологических заболеваний» и «Факторы риска развития и меры профилактики опухолей наружной локализации» для сотрудников Управления Пенсионного фонда РФ в Сергиевском районе, посетителей и пациентов Сергиевской ЦРБ. Жители района смогут посетить лекцию в больнице с 12.00 до 12.40. По окончании лекции врач-методист отделения медицинской профилактики онкологического диспансера Ирина Окунева ответит на все вопросы населения по теме лекции.В 12.40 состоится традиционная встреча главного врача Самарского онкодиспансера Андрея Орлова с жителями Сергиевского района.В ходе рабочего визита специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Заведующий организационно-методическим отделом диспансера Алексей Сомов проведет общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Заведующий отделением паллиативной помощи онкологического диспансера Сергей Ищеряков проведет проверку качества проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.В заключение работы бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера состоится рабочее совещание с администрацией Сергиевской центральной районной больницы по вопросам оценки недостатков, выявленных в ходе проверки, после этого будут разработаны организационные решения для их устранения.Фото: pixabay.com