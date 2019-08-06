Онкодозор посетит Приволжскую ЦРБ
6 августа 2019 12:16
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7 августа состоится выезд многопрофильной бригады Самарского областного клинического онкологического диспансера в Приволжскую центральную районную больницу (Самарская область, Приволжский район, ул. Больничная, д.6).
В рамках выезда пройдет проверка качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных, а также целевая проверка качества проведения ступенчатой терапии боли с хроническим болевым синдромом.
В 11.00 в межмуниципальном отделе по Безенчукскому, Приволжскому, Хворостянскому районам Управления Росреестра по Самарской области (Приволжский), с. Приволжье, ул. Парковая, 19 врач-методист отделения медицинской профилактики Ирина Окунева прочтет лекцию для населения на тему: «Профилактика и раннее выявление опухолей наружных локализаций». Для сотрудников этого учреждения с 11.00 до 13.00 врач - онколог Ольга Марушева проведет консультативный прием.
В 12.30 пройдет встреча главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрея Орлова с населением Приволжского района.
Фото pixabay.com
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