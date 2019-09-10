Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу

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11 сентября в 10.00 состоится выезд многопрофильной бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера в Богатовскую центральную районную больницу (Богатовская район, с. Богатое, ул. Советская, д.23).Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Заведующий организационно-методическим отделом Алексей Сомов проведет общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Заведующий отделением паллиативной помощи онкологического диспансера Сергей Ищеряков проведет целевую проверку качества проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.В рамках санитарно-просветительских мероприятий в 12.00 в образовательном центре (ул. Советская, д.39) старшая медицинская сестра Татьяна Коневская прочтет лекцию для населения на тему «Здоровый образ жизни – шаг в здоровое будущее!».Фото pixabay.com