Областной наркологический диспансер отмечает 55-летие
26 сентября 2019 12:59
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27 сентября в конференц-зале Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина (г. Самара, ул. Ташкентская, 159) состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 55-летию Самарского областного наркологического диспансера.
С праздничной датой сотрудников диспансера поздравят главный нарколог ПФО Елена Тюминина, заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по психиатрии-наркологии Андрей Щербань. В рамках мероприятия состоится конференция и награждение лучших сотрудников учреждения.
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