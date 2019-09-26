Областной наркологический диспансер отмечает 55-летие

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27 сентября в конференц-зале Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина (г. Самара, ул. Ташкентская, 159) состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 55-летию Самарского областного наркологического диспансера.С праздничной датой сотрудников диспансера поздравят главный нарколог ПФО Елена Тюминина, заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по психиатрии-наркологии Андрей Щербань. В рамках мероприятия состоится конференция и награждение лучших сотрудников учреждения.