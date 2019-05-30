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Новым ректором СамГМУ стал профессор РАН

30 мая 2019 09:58
185
Новым ректором СамГМУ стал профессор РАН
Много лет он занимается трансплантацией органов и тканей.

В среду, 29 мая, в Самарском государственном медицинском университете определились с руководителем. Ректором вуза стал Александр Колсанов. На пост претендовали четыре кандидата, пишет 63.ру.

— Руководитель института инновационного развития, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий, профессор РАН Александр Колсанов набрал на выборах 128 голосов, то есть 50% голосов + 1 голос, — сообщили в медуниверситете.

Александр Колсанов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Самарский государственный медицинский университет. Начал карьеру в клинической ординатуре. В 1999 году защитил кандидатскую, а в 2003 году — докторскую диссертацию.

В 2005 году его назначили заместителем проректора по научной и инновационной работе. С 2006 по 2014 год Александр Владимирович возглавлял Самарский межтерриториальный центр трансплантации почки, позже реорганизованный в Самарский центр трансплантации органов и тканей. Также он работал главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Самарской области по трансплантологии.

Кафедру оперативной хирургии, клинической анатомии с курсом инновационных технологий профессор Колсанов возглавлял с 2007 года.

За последние несколько месяцев сразу в нескольких вузах Самарской области поменялось руководство. В марте 2019 года главой экономического университета выбрали проректора по научной работе и международным связям вуза этого образовательного учреждения Светлану Ашмарину. В конце прошлого года ректором СамГУПС выбрали профессора кафедры «Электрический транспорт» Ивана Андрончева.

Фото: СамГМУ


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