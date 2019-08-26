Названы способы снизить вред от смартфонов
26 августа 2019 09:27
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Владельцам смартфонов порекомендовали придерживаться нескольких правил, чтобы минимизировать риски для здоровья при использовании гаджетов. Об этом рассказала научный сотрудник из Perdana University (Малайзия) Эрна Фариза Мохд Пут, сообщается на сайте образовательного учреждения.
По ее словам, большинство людей страдают от проблем со здоровьем из-за длительного использования смартфонов, плохой осанки, кроме того, они плохо осведомлены о создании условий для комфорта. Последствия от неправильной эксплуатации устройств обычно связаны с опорно-двигательным аппаратом, например, с суставами, мышцами, нервами и связками.
Эксперт рекомендует подбирать гаджет под свою руку, в частности, важно проверить при покупке, возможно ли обхватить девайс и дотронуться до экрана большим и указательным пальцем с разных сторон.
Кроме того, полезно чередовать пальцы при наборе текста, чтобы уменьшить боль в большом пальце и запястье.
Для того, чтобы избежать проблем со спиной и шеей, необходимо сохранять правильную осанку. По словам специалиста, лучше не держать смартфон на коленях и под грудью — вместо этого рекомендуется расположить устройство на уровне груди, подбородка или глаз, чтобы минимально изгибать шею. Также она рекомендует опускать глаза на экран вместо того, чтобы сгибать шею.
Научный сотрудник посоветовала избегать ситуаций, когда приходится зажимать телефон между ухом и плечом во время телефонного разговора, так как эта поза защемляет спинные диски и может вызвать сдавливание нервов. Каждые полчаса рекомендуется откладывать девайсы и делать простые упражнения: разминать пальцы, запястья и шею.
В июне австралийские ученые выяснили, что использование гаджетов приводит к развитию у молодых людей костных отростков в основании черепа, пишет Лента.
Фото: pixabay.com
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