Названы продукты для укрепления иммунитета
14 мая 2020 11:59
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Ранний редис и клубника, а также свежая зелень помогут укрепить иммунитет и снизить риск инфекционных заболеваний, заявила агентству городских новостей "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Она напомнила, что здоровое питание поможет организму сопротивляться различным инфекциям. По словам эксперта, с середины мая начинается сезон свежей зелени, клубники и редиса.
По словам Стародубовой, в петрушке содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне. Кроме того, зелень богата витаминами A, E и группы B, а также минералами и клетчаткой. Большое количество клетчатки содержит редис, свекла и белокочанная капуста, что в сочетании с витаминами и минералами укрепляет иммунитет и способствует регуляции липидного обмена.
"Чуть горький, острый вкус редису придает содержащиеся в нем горчичное масло, которое оказывает местный противовоспалительный эффект в ротовой полости и стимулирует аппетит", — отметила диетолог.
В 150 граммах клубники содержится суточная доза витамина C. Кроме того, ягода богата фолиевой кислотой, витамином B9, калием, магнием и цинком. В клубнике содержатся и салицилаты — вещества, которые обладают противовоспалительным действием.
"Клубника обладает относительно низкой калорийностью — на 100 грамм ягод приходится всего 30 ккал. Но это совсем не значит, что клубнику можно употреблять в чрезмерных количествах, так как она является самой провоцирующей аллергии ягодой", — пояснила Стародубова.
По ее словам, для здорового образа жизни нужно употреблять в день не менее 400 граммов фруктов и овощей в свежем виде и в составе блюд, пишет РИА Новости.
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