Названы продукты для поддержания иммунитета осенью
25 сентября 2019 10:15
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Для поддержания иммунитета осенью нужно в первую очередь есть как можно больше свежих овощей и фруктов, которые остались после летнего сезона, а замороженные оставить на будущее. Такие рекомендации озвучил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в среду, 25 сентября.
По его словам, также важно пропить максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, не переедать и активно заниматься спортом.
«Переедание — это не полезно. Есть надо в соответствии со своими энергозатратами. Если ты тратишь много энергии, надо есть больше. Это первый закон науки о питании!», — сказал диетолог, его слова приводит РТ.
Как пояснил специалист, если человек ведет сидячий образ жизни, то женщине надо съедать около 1800 ккал, а мужчине — 2000 ккал. Если потреблять больше, то произойдет набор веса, добавил он.
Ранее диетолог назвала три самых полезных осенних продукта. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву, пишут "Известия".
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