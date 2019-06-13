Названы опасные последствия привычки пить кофе
13 июня 2019 09:49
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Частное употребление кофе ведет к негативным последствиям для здоровья человека, заявили медики.
Так, по словам психиатра-нарколога Сергея Нурисламова, кофе вызывает зависимость.
Исследования ученых показали, что более 50% людей, начинающих утро именно с этого бодрящего напитка, после отказа от него демонстрируют симптомы абстинентного синдрома – падение тонуса, раздражительность, агрессивность, головные боли, пишут "Известия".
Таким образом кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой, отмечает «Медикфорум».
Кроме того, кофе истощает организм за счет стимуляции выработки «гормона счастья» – эндорфина.
«Что кофе, что алкоголь, что наркотики – они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние. С кофе чувствуем себя бодрее, но такая стимуляция организма изнашивает его», – отметил врач-нарколог Алексей Луньков.
Фото pixabay.com
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