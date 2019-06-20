На набережной в Самаре пройдет акция по профилактике злокачественных новообразований кожи
20 июня 2019 12:54
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21 июня с 12.00 до 16.00 на набережной Волги у Первомайского спуска сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера проведут акцию для всех желающих жителей и гостей города. Мероприятие будет направлено на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи.
В рамках мероприятия буду организованы «Палатки здоровья». Участники акции смогут обучиться приему самообследования кожи, познакомиться с мерами профилактики меланомы, а также получить бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера.
Подобные акции проводятся ежегодно с целью повышения информированности населения о рисках возникновения онкологических заболеваний. Онкологи напоминают всем о необходимости внимательного и бережного отношения к своему здоровью, важности регулярных профилактических осмотров у специалистов. При любом подозрении на меланому необходимо срочно обращаться к врачу.
Фото pixabay.com
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