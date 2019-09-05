Мобильные комплексы офтальмологов выезжают на прием в Тольятти

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С 9 по 27 сентября отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет принимать пациентов в Тольятти.Мобильные комплексы будут располагаться на территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, д.8, стр. 3.На базе комплексов офтальмологи областной больницы им.Т.И. Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 967 762 47 48 (будни с 09.00 до 14.00)Фото pixabay.com