Мобильное отделение самарской областной больницы им. Ерошевского осмотрит жителей Новокуйбышевск
16 августа 2019 10:41
57
С 19 августа по 6 сентября отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского будет работать в г. Новокуйбышевск. Мобильные комплексы будут располагаться на территории Новокуйбышевской ЦГБ по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, д.1.
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до14.00 по предварительной записи.
Предварительная запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
16 августа 2019 10:41
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
57
16 августа 2019 10:03
Городская клиническая поликлиника №3 проведет прием прикрепленного населения. Здравоохранение
88
14 августа 2019 22:18
Михаил Ратманов отметил, что дети-инвалиды, которые находятся в отделении «Милосердие» , должны иметь статус паллиативных больных. Здравоохранение
290
14 августа 2019 12:42
Родилась здоровая девочка. Здравоохранение
324
14 августа 2019 09:45
Если есть тыкву каждый день, то память и внимание заметно улучшатся. Здравоохранение
348
13 августа 2019 14:49
В рамках обмена студенты будут находиться здесь на стажировке до конца августа. Здравоохранение
347
12 августа 2019 17:05
Михаил Ратманов совместно с директором ТФОМС СО Владиславом Романовым посетили Самарский областной клинический кардиологический диспансер с рабочим... Здравоохранение
372
12 августа 2019 09:59
Также специалисты отметили, что завтрак детей должен быть плотным. Здравоохранение
272
9 августа 2019 20:43
Несколько дней назад врачи ампутировали семилетней девочке кисть и предплечье правой руки. Здравоохранение
495
9 августа 2019 13:45
До конца 2019 года автомобили получат еще 13 сельских врачей и фельдшеров. Здравоохранение
398
Современная медицина
10 августа 2019 17:38Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
65
29 июля 2019 12:12
Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
89
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
171
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14209
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14202
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14329
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
441
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
971
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
537
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
645
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
560
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
467
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
541
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
368
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
541
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
897
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
872
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
812
Мероприятия