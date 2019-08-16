Мобильное отделение самарской областной больницы им. Ерошевского осмотрит жителей Новокуйбышевск

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С 19 августа по 6 сентября отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского будет работать в г. Новокуйбышевск. Мобильные комплексы будут располагаться на территории Новокуйбышевской ЦГБ по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, д.1.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до14.00 по предварительной записи.Предварительная запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи.Фото: pixabay.com