Минздрав зафиксировал рост числа больных диабетом
27 августа 2019 12:49
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Число россиян, страдающих от сахарного диабета, увеличилось на 23% за пять лет — с 3,9 млн человек в 2013 году до 4,8 млн в 2018-м. Об этом 27 августа пишет RT со ссылкой на Минздрав.
Так, в прошлом году больше всего пациентов с таким диагнозом было зафиксировано в Псковской области — 14,8 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Также высокий уровень заболеваемости наблюдается в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев), в Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.).
Меньше всего диабетиков зафиксировано в Дагестане — 1,1 тыс. случаев на 100 тыс. населения, пишет «Газета.ру».
Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова связывает увеличение числа больных с изменением образа жизни россиян.
Эксперт подчеркнула — диагностика болезни в России находится на достойном уровне, однако многие пациенты халатно относятся к контролю уровня глюкозы в крови.
«Самое большое количество случаев — это сахарный диабет, который протекает на фоне избыточного веса, инсулинорезистентности и в большей степени связан с нашим образом жизни (переедание, отказ от спорта и тому подобное) и отсутствием желания что-то менять. Эта проблема должна решаться совместными усилиями эндокринологов и психологов», — уверена Гончарова.
Ранее в августе британские медики назвали ранние признаки диабета. По словам специалистов, к врачу необходимо обратиться, если наблюдается сухость во рту, частое мочеиспускание, резкая потеря веса и некоторые другие симптомы, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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