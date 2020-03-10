Минздрав рассказал о готовности Самары к борьбе с коронавирусом
10 марта 2020 09:56
91
В министерстве здравоохранения Самарской области сообщили о готовности местных лечебных учреждений к работе в случае выявления больных коронавирусом или подозрений о заболевании.
На базе Центра гигиены и эпидемиологии региона готовы проводить лабораторные исследования на новую инфекцию. В минздраве отмечают, что исследования проводятся при наличии показаний.
Определены медицинские учреждения для госпитализации больных с подозрением на коронавирус.
Напомним, ранее в правительстве региона было принято решение о выделении 35 млн рублей на противоэпидемические мероприятия с целью предупреждения завоза и распространения коронавируса: закупку специализированного медоборудования, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.
По состоянию на 10 марта в России сообщается о 20 заболевших новой инфекцией. По официальным данным, в Самарской области случаев коронавируса не выявлялось, пишет Самру.ру.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
10 марта 2020 09:56
По официальным данным, в Самарской области случаев коронавируса не выявлялось. Здравоохранение
91
9 марта 2020 23:06
Майские праздники жители России традиционно стараются отметить на природе. Главным и самым любимым блюдом "маевки" уже давно стали шашлыки. Здравоохранение
305
8 марта 2020 18:26
Отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшее время ситуация в России сильно ухудшиться. Здравоохранение
675
8 марта 2020 11:05
На субботу в России зарегистрировано ещё четыре случая коронавируса. Здравоохранение
624
7 марта 2020 16:39
Для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
799
7 марта 2020 11:00
Минтруд отверг идею оплачивать больничные по коронавирусу по увеличенной ставке Зато больничные россиянам, помещённым под карантин, будут оплачиваться... Здравоохранение
544
6 марта 2020 13:16
В 2019 году в отрасль пришли более 200 специалистов. Здравоохранение
717
6 марта 2020 11:29
Заболевание протекает в легкой клинической форме. Здравоохранение
522
6 марта 2020 10:39
Деньги будут выделены из бюджета региона. Здравоохранение
447
5 марта 2020 23:08
Он ознакомился с процессом сборки высокопроходимых автомобилей "Нива" для сел, которые планируются к поставке в сельские районы региона в этом году. Здравоохранение
653
Современная медицина
9 марта 2020 10:44Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
28
3 марта 2020 23:54Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства . Современная медицина
23
17 февраля 2020 22:04
Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь. Современная медицина
121
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
874
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
517
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15434
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
846
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
486
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
832
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1117
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3128
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1428
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
835
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
552
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
862
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
881
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1493
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1988
Мероприятия