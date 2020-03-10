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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Минздрав рассказал о готовности Самары к борьбе с коронавирусом

10 марта 2020 09:56
91
Минздрав рассказал о готовности Самары к борьбе с коронавирусом
По официальным данным, в Самарской области случаев коронавируса не выявлялось.

В министерстве здравоохранения Самарской области сообщили о готовности местных лечебных учреждений к работе в случае выявления больных коронавирусом или подозрений о заболевании.

На базе Центра гигиены и эпидемиологии региона готовы проводить лабораторные исследования на новую инфекцию. В минздраве отмечают, что исследования проводятся при наличии показаний.

Определены медицинские учреждения для госпитализации больных с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее в правительстве региона было принято решение о выделении 35 млн рублей на противоэпидемические мероприятия с целью предупреждения завоза и распространения коронавируса: закупку специализированного медоборудования, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

По состоянию на 10 марта в России сообщается о 20 заболевших новой инфекцией. По официальным данным, в Самарской области случаев коронавируса не выявлялось, пишет Самру.ру.

Фото: pixabay.com
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