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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Минздрав Самарской области дал комментарий по случаю отравления работников ООО «Кошелевский посад»

19 июля 2019 10:11
137
Минздрав Самарской области дал комментарий по случаю отравления работников ООО «Кошелевский посад»
Все они не являются гражданами РФ.

16 июля в лечебные учреждения Сызрани с признаками пищевого отравления обратились работники компании ООО «Кошелевский посад» из посёлка Кошелевка. Все они не являются гражданами РФ. В этот же день 46 обратившихся доставили в Самарскую областную больницу и Тольяттинскую больницу. Все работники компании осмотрены в первый день обращения и находились под наблюдением медиков.
С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова.


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Комментарии



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