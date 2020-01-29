Минздрав РФ подготовил методические рекомендации по лечению коронавируса
29 января 2020 13:42
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Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по лечению нового коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом в среду, 29 января, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Методические рекомендации готовы, сегодня прошло селекторное завещание с регионами, сейчас мы получили последние клинические рекомендации вчера от китайских коллег — это всё будет учтено», — цитирует его ТАСС.
Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в РФ и распространения нового коронавируса.
Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.
Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.
По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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