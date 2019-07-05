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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Михаил Ратманов продолжает контролировать ремонтные работы в Сызранской ЦГБ

5 июля 2019 13:32
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Михаил Ратманов продолжает контролировать ремонтные работы в Сызранской ЦГБ
В реанимационном отделении будет увеличено количество коек с 18 до 28.

Напомним, во время прямого эфира в социальной сети «Одноклассники» к министру поступил ряд обращений от жителей Сызрани. В своих вопросах они просили проверить, как ведутся ремонтные работы в Сызранской больнице.

Руководитель ведомства проконтролировал ход ремонтных работ в реанимационном отделении и строительство модуля под размещение ангиографа для лечения пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, в том числе с проведением тромболизиса, диагностических коронарографий, стентирования сосудов.

В своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров акцент сделал на необходимости приближения специализированной помощи к населению.
В реанимационном отделении будет увеличено количество коек с 18 до 28. До этого оно было разбросано по всей больнице, а теперь будет сконцентрировано в одном месте. Это позволит установить необходимое реанимационное оборудование для оказания медицинской помощи пациентам.

Открытие первичного сосудистого отделения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» позволит оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь жителям Сызрани и близлежащих районов вблизи дома, а не ездить на экстренные операции в Тольятти и Самару, как сейчас, сообщает Минздрав региона.

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Комментарии



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