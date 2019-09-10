Михаил Ратманов посетил новый офис врача общей практики на пр. Кирова в Самаре

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9 сентября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил новый офис врача общей практики, который открылся в начале сентября для жителей новостроек в районе спорткомплекса «Ипподром-Арена» на проспекте Кирова? сообщает пресс-служба облправительства.Появление нового врачебного офиса стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», который предусматривает приближение первичной медико-санитарной помощи к населению, улучшение доступности и качества медицинского обслуживания. Напомним, что реализация в регионах нацпроектов инициирована Президентом страны Владимиром Путиным.Министр здравоохранения региона ознакомился с работой нового офиса и дал старт прививочной кампании против гриппа, сделав прививку отечественной вакциной, которая уже поступила в лечебные учреждения Самарской губернии. В 2019 году от гриппа планируется привить более 50% населения области.Офис расположен на 1 этаже 29-этажного дома и занимает площадь 70,3 кв. метра. В кабинете врача оборудованы рабочие места врача и медсестры для приема пациентов: имеется набор ВОП, ЭКГ-аппарат, весы, тонометр, пульсоксиметр, здесь производится забор крови, делают инъекции пациентам. Офис компьютеризирован и телефонизирован, работает с 8 до 20 часов в две смены. Пациентов принимают два врача и две медсестры. А два регистратора ведут предварительную запись взрослых пациентов на прием к врачам общей практики и узким специалистам консультативно-диагностической поликлиники № 14, подразделением которой является новый офис. Пациенты - жители нескольких многоэтажек по проспекту Кирова и улице Ново-Садовой - остались довольны просторным филиалом поликлиники, возможностью быстро записаться на прием к врачу, который теперь находится в шаговой доступности.«Для пяти тысяч человек, проживающих в этом микрорайоне, добираться до поликлиники, которая находится по адресу Ново-Садовая, 311, было неудобно: на общественном транспорте несколько остановок, более получаса пешком, - отметил Михаил Ратманов. - Теперь они могут вблизи своего дома получить помощь участкового терапевта, врача общей практики, сдать анализы, пройти вакцинацию. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» мы продолжаем расширять в Самарской области сеть амбулаторно-поликлинических учреждений. Сейчас стартовала прививочная компания против гриппа, поэтому призываю всех жителей губернии делать прививки, тем более что для многих эта возможность теперь в шаговой доступности».Главный врач городской поликлиники № 14 Игорь Немченко заверил своих пациентов, что в следующем году в этом офисе врача общей практики будут работать педиатр и врач акушер-гинеколог. «Пять лет назад мы открыли такой офис на Шестой просеке, 165 А. Сейчас офис начал работать на проспекте Кирова. В будущем аналогичная мини-поликлиника появится в районе улиц Губанова и Солнечной», - пояснил главврач.Жительница микрорайона Любовь Маслова радуется врачебному новоселью, ведь несколько лет они всей семьей ездили в поликлинику на автобусе. «Сюда можно дойти за пять минут, сделать все необходимое, и быстро оказаться дома. При плохом самочувствии или отсутствии времени – это незаменимо».