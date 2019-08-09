Медработники еще 2 сел Самарской губернии получили ключи от новых автомобилей «Нива»

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8 августа министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил фельдшерско-акушерские пункты и офис врача общей практики в селах Приволжского и Хворостянского районов, где передал ключи от новых автомобилей «Нива» фельдшерам и врачам сельских отделений.До конца 2019 года автомобили получат еще 13 врачей и фельдшеров, обслуживающих поселки сельских районов губернии.Сегодня ключи от машины получила врач-терапевт села Новоспасское Приволжского района Галина Милкина. Врач трудоустроилась в сельскую больницу в 2016 году по программе «Земский доктор». Она оказывает помощь жителям сел Новоспасское, Бестужевка, Степняки, Кашпир, всего под ее наблюдением находится 3851 человек.«По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова разработана и внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием – аптечкой первой помощи, медицинскими препаратами, электрокардиографом», - отметил министр. - Повышение транспортной обеспеченности сельских амбулаторий и ФАПов продолжим в рамках национального проекта «Здравоохранение» и в следующем году».Также в рамках визита в Хворостянский район Михаил Ратманов вручил ключи от «Нивы» фельдшеру села Чагра.Руководитель ведомства ознакомился с работой ФАПа, пообщался с фельдшером Ириной Марковой и жителями села. Сельчане обратились к руководителю регионального минздрава с просьбой решить вопрос с трудоустройством врача общей практики, который отсутствует в офисе более года. Министр поручил главврачу сельской больницы до конца года принять на работу сотрудника, обновить оборудование в ФАПе и мебель.После министр посетил новый ФАП в поселке Иерусалимский, который возвели в 2018 году при поддержке областных властей. Новый ФАП работает и в селе Соловьево, где проживает 278 человек, сообщает Минздрав региона.