Медработники еще 2 сел Самарской губернии получили ключи от новых автомобилей «Нива»
9 августа 2019 13:45
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8 августа министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил фельдшерско-акушерские пункты и офис врача общей практики в селах Приволжского и Хворостянского районов, где передал ключи от новых автомобилей «Нива» фельдшерам и врачам сельских отделений.
До конца 2019 года автомобили получат еще 13 врачей и фельдшеров, обслуживающих поселки сельских районов губернии.
Сегодня ключи от машины получила врач-терапевт села Новоспасское Приволжского района Галина Милкина. Врач трудоустроилась в сельскую больницу в 2016 году по программе «Земский доктор». Она оказывает помощь жителям сел Новоспасское, Бестужевка, Степняки, Кашпир, всего под ее наблюдением находится 3851 человек.
«По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова разработана и внедряется программа транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием – аптечкой первой помощи, медицинскими препаратами, электрокардиографом», - отметил министр. - Повышение транспортной обеспеченности сельских амбулаторий и ФАПов продолжим в рамках национального проекта «Здравоохранение» и в следующем году».
Также в рамках визита в Хворостянский район Михаил Ратманов вручил ключи от «Нивы» фельдшеру села Чагра.
Руководитель ведомства ознакомился с работой ФАПа, пообщался с фельдшером Ириной Марковой и жителями села. Сельчане обратились к руководителю регионального минздрава с просьбой решить вопрос с трудоустройством врача общей практики, который отсутствует в офисе более года. Министр поручил главврачу сельской больницы до конца года принять на работу сотрудника, обновить оборудование в ФАПе и мебель.
После министр посетил новый ФАП в поселке Иерусалимский, который возвели в 2018 году при поддержке областных властей. Новый ФАП работает и в селе Соловьево, где проживает 278 человек, сообщает Минздрав региона.
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Комментарии
Здравоохранение
9 августа 2019 13:45
До конца 2019 года автомобили получат еще 13 сельских врачей и фельдшеров. Здравоохранение
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9 августа 2019 13:24
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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил медицинские учреждения Автограда. Здравоохранение
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Ее уже использовали ее на двух операциях. Здравоохранение
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