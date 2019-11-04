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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Медики заявили об опасности идущего в Самарскую область потепления

4 ноября 2019 12:48
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Медики заявили об опасности идущего в Самарскую область потепления
Перемена погоды приведет к изменениям атмосферного давления.

Ожидаемое на следующей неделе аномальное потепление вызывает тревогу у врачей.
Врачи заявили, что изменение погоды может представлять опасность для самочувствия некоторых людей. По словам медиков, перемена погоды приведет к изменениям атмосферного давления, что сказывается на работе сосудов и оказывает влияние на артериальное давление человека. Могут возникнуть ощущение недомогания, головные боли, неприятное чувство в области грудной клетки, тяжесть в ногах, слабость. Также могут ощущаться незначительные проблемы со зрением, пишет КТВ-Луч.

В группу риска попадают люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, страдающие от артериальной гипертензии, диабета, ведущие малоактивный образ жизни и имеющие проблемы с психосоматикой и "вегетатикой". Виктор Лишин порекомендовал больше двигаться, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться, избегать длительных статических нагрузок, делать легкую гимнастику, пить воду.

- Стрессовые факторы тоже следует минимизировать. Следует хотя бы попытаться исключить переработки, нормировать свой рабочий день, делать перерывы, - советуют специалисты.

В свою очередь руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не разделяет точку зрения на то, что погода серьезно влияет на самочувствие людей.

- Часто можно слышать, что перепады давления или резкая смена температуры оказывают влияние на метеочувствительных людей, но по этому поводу нет никаких серьезных научных доказательств, - цитирует слова и.о. директора Гидрометцентра "Российская газета".
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Комментарии



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