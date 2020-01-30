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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Казахстан из-за вируса закрывает транспортное сообщение с Китаем

30 января 2020 13:46
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Казахстан из-за вируса закрывает транспортное сообщение с Китаем
В стране отслеживают ситуацию с коронавирусом "в круглосуточном режиме".

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая, а также отменяет пассажирские перевозки между странами. На такие меры власти республики пошли из-за вспышки коронавируса в Поднебесной.

Так, с 29 января приостанавливаются автобусные перевозки между Казахстаном и Китаем, с первого февраля — движение пассажирских поездов, с третьего февраля — регулярное воздушное сообщение.

В Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Казахстан отслеживают ситуацию "в круглосуточном режиме". Пока случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране не зарегистрировано.

Напомним, в конце декабря вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае. Случаи заражения новым типом пневмонии зарегистрированы также в Сингапуре, на Тайване, в Таиланде, Вьетнаме, Японии, Южной Корее, США, Канаде, во Франции, Германии и других странах. От неё скончалось уже 132 человека, около шести тысяч инфицированы. В России пока не зафиксировано ни одного случая заболевания, пишет Лайф.
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Комментарии


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