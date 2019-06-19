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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Из аптек исчезнет еще одно лекарство от кашля

19 июня 2019 10:48
135
Из аптек исчезнет еще одно лекарство от кашля
Оно, как выяснилось, негативно влияет на работу сердца.

Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.

Производитель сообщил о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата, уточнили в Росздравнадзоре. Фенспирид может влиять на здоровье сердца.

"Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанного лекарственного препарата. О проведенной работе информировать Росздравнадзор", - указано в информационном письме.

Как сообщалось ранее, из продажи были изъяты препараты от кашля "Эреспал", "Эпистат" и "Эриспирус", которые также содержат фенспирид. Производитель препарата принял такое решение в связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при применении данного препарата, пишет КТВ-Луч.


Фото pixabay.com

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