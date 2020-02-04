Холдинг «РЖД» принимает меры по предупреждению распространения коронавируса
4 февраля 2020 09:45
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В целях проведения профилактических работ по предупреждению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции холдингом «РЖД» на объектах инфраструктуры и в пассажирских поездах проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.
В том числе проведены инструктажи фронтлайн персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.) обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.
Также на вокзалах и в поездах обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.
На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.
Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» разработан регламент взаимодействия и обмена оперативной информацией между подразделениями холдинга в случае выявления у пассажиров признаков новой инфекции.
«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.
Также напомним, что в настоящее время временно ограничено железнодорожное сообщение с Китайской народной республикой и с КНДР. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.
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