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Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических лекарств на дому

15 июля 2019 13:26
44
Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических лекарств на дому
Также вице-премьер дала указание рассчитать потребность больниц в лекарствах не от количества коек, а от реальных пациентов.

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова дала поручение Министерству здравоохранения подготовить проект по упрощению процедуры выписки наркотических и психотропных лекарств на дому, пишет Лайф.

— Минздраву России внести изменения в приказ... в части упрощения выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов на дому, — говорится в поручении вице-премьера.

Помимо того, Минздрав также должен будет привести методические рекомендации по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах в соответствие с приказом ведомства от 25 июня. Согласно этому документу, потребность медицинских учреждений в лекарствах теперь рассчитывается не от количества коек, а от реальных пациентов.

Ещё одним пунктом поручений Голиковой стала необходимость направить в субъекты разъяснения по порядку перевозки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в медицинские и аптечные организации. Ответственным за это является также Минздрав.

Как сообщал Лайф, в ходе прямой линии с президентом России общественный деятель, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер подняла вопрос о пересмотре ответственности врачей за нелегальный оборот лекарственных средств. Она отметила, что нередки случаи привлечения врачей к уголовной ответственности из-за малейших неточностей и ошибок в отчётностях использования медицинских препаратов наркотического свойства, вследствие чего врачи стали реже давать обезболивающие пациентам.

Владимир Путин попросил правоохранительные органы разобраться в данном вопросе и отметил, что необходимо выработать единую систему отчётности фиксации в обороте наркотических средств в сфере медицины.

Фото: pixabay.com

 


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Комментарии



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