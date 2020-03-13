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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Главврача Пироговки в Самаре проверяют на зараженность коронавирусом

13 марта 2020 10:42
53
Главврача Пироговки в Самаре проверяют на зараженность коронавирусом
Он отдыхал в Италии.

Главный врач городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова провел отпуск в Италии. Теперь он находится под медицинским наблюдением по месту прикрепления по полису ОМС. Коллеги проверяют г-на Вавилова на наличие коронавируса COVID-19. Эта информация появилась в Твиттере регионального Министерства здравоохранения.

Изоляция приехавших из Италии пока не требуется, но, видимо, медики решили, что лучше перестраховаться. В самой же Италии все не так беспечно, как в России. Там действует режим чрезвычайной ситуации. Никто не учится, не развлекается и не занимается спортом. Горнолыжные курорты закрыли, любителям ночных тусовок приходится довольно туго: бары закрываются в 18.00, пишет Засекин.

Фото pixabay.com


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Комментарии


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