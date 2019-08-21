Главврач самарского психдиспансера уволился после объединения учреждения с психбольницей
21 августа 2019 14:03
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Бывший главный врач самарского городского психоневрологического диспансера (ПНД) Александр Богданов все-таки ушел на пенсию после объединения учреждения с областной психбольницей. Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщили бывшие сотрудники ПНД. Еще до объединения г-н Богданов занял должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, а и.о. главврача стал руководитель психиатрической больницы Михаил Шейфер. Однако 9 августа г-н Богданов перестал быть также и главврачом.
В должности главного врача психдиспансера Александр Богданов проработал шесть лет — с марта 2013 года по 31 января 2019 года. В феврале этого года он был переведен на должность заместителя главного врача по мед части, а бразды правления ПНД перешли к Михаилу Шейферу, занимающему на тот момент также должность главврача областной психбольницы. Источники «СО» ОНЛАЙН не исключают, что совсем на пенсию бывший руководитель диспансера не уйдет, а станет врачом-психиатром отделения на улице Ташкентской.
Фото: pixabay.com
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