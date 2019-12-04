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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок

4 декабря 2019 12:55
89
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ.

Прогулки на свежем воздухе не всегда полезны. Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ. Об этом 3 декабря в интервью радио Sputnik рассказал эколог-эксперт, генеральный директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, во время прогулок вдоль автодорог в легких оседают частицы сажи, тяжелые металлы, пыль от истирания тормозных колодок, от шин, от работы механизмов.

«Во время ходьбы учащается сердцебиение, дыхание, всё это активно поглощается легкими и оседает там. В носоглотке тоже много чего застревает», — пояснил эксперт.

Ястребцев считает, что лучше всего гулять в лесопарках и скверах, на бульварах или вдоль реки. Зимой, несмотря на то что на дорогах меньше пыли, количество вредных веществ в воздухе сохраняется, так как отсутствуют естественные фильтры — листва и травяные растения, отметил он.

По словам физиолога, исследователя традиционных систем оздоровления, кандидата биологических наук Ринада Минвалеева, во время оздоровительной ходьбы у человека должно меняться дыхание, он должен немного устать. Однако подобные нагрузки допустимы только при отсутствии медицинских противопоказаний, пишут "Известия".

«10 тыс. шагов — наиболее обоснованная схема повышения здоровья с минимальными рисками для человека. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, метаболической системы», — подчеркнул он, добавив, что прогулки на свежем воздухе полезны не только для здоровья, но и для поддержания физической формы.

20 апреля были опубликованы результаты исследований ученых из Бостонского университета, согласно которым риск развития деменции можно снизить благодаря 2,5 часа физической активности в неделю.

В ходе наблюдений выяснилось, что на 1,4–2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил более 7,5 тыс. шагов.
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Комментарии



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