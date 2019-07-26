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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии

26 июля 2019 13:18
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Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии
Деятельность муниципалитетов в вопросе оздоровления наркоситуации принесла положительные результаты.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии. Главный вопрос повестки – результаты работы органов местного самоуправления по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации лиц, страдающих наркозависимостью и оздоровления наркоситуации в Самарской области, сообщает Департамент информполитики региона.

Докладывая об итогах работы, руководитель аппарата антинаркотической комиссии Вадим Картавченко отметил, что деятельность муниципалитетов в вопросе оздоровления наркоситуации принесла положительные результаты: "Мониторинг показал существенное сокращение наркозависимых на территории Самарской области. впервые с 2011 года достигнут наименьший уровень наркоопасности по показателю "общая заболеваемость наркоманией".

Причем этот показатель даже ниже среднероссийского,- подчеркнул Вадим Картавченко.- Кроме того, вдове сократилось количество подростков, больных наркоманией".
Снизилось число острых отравлений наркотическими веществами: в 2018 г. зафиксировано 443 отравления, что на 600 случаев меньше, чем в 2017 г. За первое полугодие 2019 г. зарегистрировано 223 подобных факта. При этом отмечается рост оборота и потребления синтетических наркотиков. Их доля в общей массе составляет треть от всех изымаемых запрещенных веществ."Зачастую именно после употребления "синтетики" происходят случаи острых отравлений",- добавил руководитель аппарата антинаркотической комиссии.

"Действительно есть положительная динамика, и это большая работа всех присутствующих руководителей,– отметил Дмитрий Азаров. – Но мы не должны забывать, что есть и проблемные зоны: у нас показатель наркозаболеваемости, превышающий общеобластное значение, зафиксирован в 6 муниципал....нам необходимо выявить причины и выработать меры, которые помогут изменит ситуацию". - подчеркнул Глава региона. По-прежнему сложной остается ситуация в Чапаевске, Жигулёвске, Отрадном.
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Комментарии



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