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Дмитрий Азаров поздравил врачей Самарской области с Днем медицинского работника

16 июня 2019 10:12
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Дмитрий Азаров поздравил врачей Самарской области с Днем медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Самарской области!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, организаторов системы здравоохранения — всех, кто заботится о здоровье нации и каждого конкретного гражданина нашей страны, чей высочайший профессионализм, самоотверженность, преданность делу позволяют каждый день спасать человеческие жизни, хранить благополучие каждой семьи.

Медицинские работники – это люди особого склада, умеющие врачевать не только тело, но и душу. Зачастую доброе слово, внимание и забота со стороны людей в белых халатах значат не меньше, чем успешно проведенная операция, выверенное лечение и правильные рекомендации по уходу за больным. Пожалуй, каждый человек, имевший проблемы со здоровьем, может с искренней благодарностью вспомнить своего доктора или целый медицинский коллектив, который помог ему справиться с трудной ситуацией и вернуться к активной жизни.

Сегодня перед системой здравоохранения Самарской области стоят серьезные, масштабные задачи. Наша главная цель – сделать так, чтобы жителей региона было больше, а пациентов среди них — меньше. На это направлен реализуемый по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина национальный проект «Здравоохранение». Основные усилия органов власти и медицинского сообщества будут направлены на развитие системы первичной медико-санитарной помощи, создание сети сосудистых центров, борьбу с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения. Не менее важна и работа по популяризации здорового образа жизни, формированию у людей ответственного отношения к своему здоровью. Только решение всего комплекса задач позволит добиться существенного улучшения качества жизни наших земляков.

Важную роль в достижении стратегических целей призван играть Самарский государственный медицинский университет, отметивший в этом году свой 100-летний юбилей. СамГМУ является ключевым участником цифровой трансформации здравоохранения региона, во многом ответственным за кадровое обеспечение этого процесса. Уже сегодня СамГМУ является базой для созданиякластера медицинских и фармацевтических технологий, который должен стать драйвером роста региональной экономики. Правительство региона и впредь будет оказывать всемерную поддержку в этой работе.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Позвольте от всей души поблагодарить вас за благородный, требующий высочайшей самоотдачи и терпения труд, за слаженность и мастерство в работе, бесценный вклад в укрепление здоровья наших земляков.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и всего самого лучшего!

Губернатор

Самарской области Д.И. Азаров
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Комментарии



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