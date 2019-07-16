Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов на личном примере показал важность заботы о здоровье
16 июля 2019 11:28
113
Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 18 лет ежегодно можно пройти профилактический медицинский осмотр и в дополнение один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной диспансеризации.
«Действующее законодательство, а именно статья 27 Закона «Об охране здоровья граждан» призывает нас бережно относиться к себе и своему здоровью. И один из самых доступных способов – принимать участие в профилактических мероприятиях. На то, чтобы провести диспансеризацию в Самарской области в этом году, региону выделена беспрецедентно большая сумма – 1 млрд. 326 млн. рублей. Планы поставлены серьезные – профилактическим осмотрам подлежат 325 тысяч граждан, диспансеризации - 526 тысяч. Однако уже почти половина задания выполнена», - отметил директор ТФОМС.
Напомним, диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, бронхо-легочных и сахарного диабета, а также факторов риска развития этих заболеваний. Этот этап включает в себя широкий комплекс диагностических исследований - определение уровня глюкозы и холестерина в крови, флюорографию, электрокардиографию, маммографию, определение ряда онкомаркеров, а также консультации и осмотры врачей-специалистов.
«По результатам первого этапа диспансеризации выявляется группа граждан, нуждающаяся в дополнительном обследовании и углубленном профилактическом консультировании. Второй этап предусматривает более широкий спектр консультативно-диагностических мероприятий с учетом выявленных заболеваний и факторов риска их развития», - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарской городской больницы №4 Анна Левина.
Для прохождения диспансеризации необходимо иметь с собой полис ОМС и паспорт. А по инициативе министерства здравоохранения Самарской области и министра Михаила Ратманова медицинские учреждения приглашают желающих пройти обследование в вечерние часы и в субботу, сообщает Минздрав региона.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
16 июля 2019 11:28
Он прошел диспансеризацию в поликлиническом отделении Самарской городской больницы №4. Здравоохранение
113
15 июля 2019 15:24
До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось. Здравоохранение
321
15 июля 2019 13:26
Также вице-премьер дала указание рассчитать потребность больниц в лекарствах не от количества коек, а от реальных пациентов. Здравоохранение
340
15 июля 2019 12:14
В ходе рабочего визита специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
247
14 июля 2019 12:53
К счастью, все выздоровели. Здравоохранение
2382
12 июля 2019 15:00
Михаил Ратманов рассказал собравшимся о главных направлениях реализации нацпроекта «Здравоохранение» в области и городе, уточнил задачи и планы их... Здравоохранение
407
12 июля 2019 09:25
Чаще всего отсутствие солнца и тепла затрагивает людей с тонкой душевной организацией. Здравоохранение
266
10 июля 2019 18:03
Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 21 года, один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной... Здравоохранение
379
10 июля 2019 13:38
За июнь этого года самарские врачи проконсультировали 25 пациентов из Сызрани. Здравоохранение
389
9 июля 2019 17:33
Сейчас ожидается демаркация некрозов, при этом маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились. Здравоохранение
378
Современная медицина
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
92
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
238
5 июня 2019 17:50Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
199
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14033
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14076
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14245
Видео
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
326
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
386
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
299
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
630
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3779
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1106
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
701
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
584
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
800
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
816
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
538
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
855
Мероприятия