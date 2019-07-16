Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов на личном примере показал важность заботы о здоровье

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Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 18 лет ежегодно можно пройти профилактический медицинский осмотр и в дополнение один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной диспансеризации.«Действующее законодательство, а именно статья 27 Закона «Об охране здоровья граждан» призывает нас бережно относиться к себе и своему здоровью. И один из самых доступных способов – принимать участие в профилактических мероприятиях. На то, чтобы провести диспансеризацию в Самарской области в этом году, региону выделена беспрецедентно большая сумма – 1 млрд. 326 млн. рублей. Планы поставлены серьезные – профилактическим осмотрам подлежат 325 тысяч граждан, диспансеризации - 526 тысяч. Однако уже почти половина задания выполнена», - отметил директор ТФОМС.Напомним, диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, бронхо-легочных и сахарного диабета, а также факторов риска развития этих заболеваний. Этот этап включает в себя широкий комплекс диагностических исследований - определение уровня глюкозы и холестерина в крови, флюорографию, электрокардиографию, маммографию, определение ряда онкомаркеров, а также консультации и осмотры врачей-специалистов.«По результатам первого этапа диспансеризации выявляется группа граждан, нуждающаяся в дополнительном обследовании и углубленном профилактическом консультировании. Второй этап предусматривает более широкий спектр консультативно-диагностических мероприятий с учетом выявленных заболеваний и факторов риска их развития», - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарской городской больницы №4 Анна Левина.Для прохождения диспансеризации необходимо иметь с собой полис ОМС и паспорт. А по инициативе министерства здравоохранения Самарской области и министра Михаила Ратманова медицинские учреждения приглашают желающих пройти обследование в вечерние часы и в субботу, сообщает Минздрав региона.