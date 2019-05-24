Диетолог назвал шаурму полезным перекусом
24 мая 2019 10:49
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Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. Об этом рассказал врач-диетолог Сергей Обложко.
По его словам, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы являются хорошим вариантом перекусить в ритме большого города, однако существуют две проблемы.
Первой диетолог назвал большое количество масла, которое добавляется в блюдо. Он посоветовал попросить повара не делать этого.
Также вредным является большое количество теста на концах шаурмы, его лучше выбросить и съесть только основную часть, цитирует специалиста «РИА Новости».
В феврале эксперты оценили привлекательность городов для выпускников вузов по ряду параметров. Одним из важнейших стала цена шаурмы, поскольку она, по мнению составителей рейтинга, является одним из любимых перекусов молодежи, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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