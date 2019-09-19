Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Хворостянского района
19 сентября 2019 11:43
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20 сентября в 10.00 состоится выезд детского мобильного комплекса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина в Хворостянский район (с. Хворостянка, ул. Саморокова, 1а, Хворостянская ЦРБ).
Областные специалисты проведут прием маленьких пациентов Хворостянского района. В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - ортопед, хирург, уролог, врач функциональной диагностики.
Фото pixabay.com
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