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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Хворостянского района

19 сентября 2019 11:43
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Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Хворостянского района
Мероприятие пройдет 20 сентября.

20 сентября в 10.00 состоится выезд детского мобильного комплекса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина в Хворостянский район (с. Хворостянка, ул. Саморокова, 1а, Хворостянская ЦРБ).

Областные специалисты проведут прием маленьких пациентов Хворостянского района. В составе врачебной бригады – опытные детские врачи - ортопед, хирург, уролог, врач функциональной диагностики.

     Фото pixabay.com


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Комментарии



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