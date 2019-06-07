День донора пройдет в Самаре в историческом парке «Россия – Моя история»
7 июня 2019 11:51
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В преддверии Всемирного Дня донора Исторический парк совместно со Службой крови Самарской области проводит акцию, призванную помочь пополнить бесценные запасы банка донорской крови.
Мероприятие пройдет 13 июня с 10:00 до 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история», ул. Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж. При себе необходимо иметь паспорт РФ с пропиской в Самаре или Самарской области, или временную регистрацию в регионе, действующую на момент сдачи не менее 6-ти месяцев.
Специалисты-медики Службы крови в этот день приедут в Исторический парк, чтобы взять кровь у всех желающих жителей нашего города. Приятным бонусом для сдавших кровь станет бесплатное посещение экспозиций федерального музейного комплекса, охватывающие тысячелетний период истории России.
Приглашают всех неравнодушных жителей города присоединиться к акции.
Более подробно ознакомиться с информацией о донорстве крови, с рекомендациями перед и после донации, а также со списком противопоказаний можно на официальном сайте Службы крови Самарской области www.donorsamara.ru
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