Что необходимо знать потребителю при заказе роллов?
28 августа 2019 13:31
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Напомним, сейчас в Самаре расследуют случай массового отравления роллами.
В связи с обращениями потребителей на качество приобретенной продукции (роллы) Управление Роспотребнадзора по Самарской области обращает внимание любителей роллов на требования нормативных документов в области санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей при производстве и реализации данного вида продукции.
В состав роллов может входить как сырое рыбное филе, слабосоленое, так и термически обработанное и иные ингредиенты животного происхождения, в том числе мясо птицы. Также сама технология приготовления роллов может быть различной.
Потребитель должен знать, что блюда, содержащие рыбу, морепродукты или иные продукты животного происхождения в сыром виде, должны производиться только в стационарных организациях общественного питания. Такие продукты (роллы), должны изготавливаться непосредственно перед раздачей по заказу посетителей, и употребляются непосредственно на месте (ресторане, баре, кафе), так как они не подлежат хранению.
Стационарные объекты общественного питания независимо от мощности, места расположения оборудуются системами внутреннего водопровода и канализации, раковинами для мытья рук посетителей и туалетом. Не покупайте и не употребляйте продукцию в тех предприятиях, где не представляется возможным соблюдать правила личной гигиены.
При заказе роллов с доставкой на дом, в офис и т.д. обратите внимание на основные моменты, которые могут Вас уберечь от пищевого отравления, а именно:
реализация готовых блюд, в том числе роллов вне организации общественного питания должна осуществляться при наличии сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, декларации о соответствии)
продукция, реализуемая вне предприятия, где изготовлена, в том числе по заказу потребителей, должна иметь этикетку с маркировкой, содержащей информацию предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Что обязательно должно быть указано на маркировке?
наименование пищевой продукции;
состав пищевой продукции
количество пищевой продукции;
дату изготовления пищевой продукции;
срок годности пищевой продукции;
условия хранения пищевой продукции;
наименование и место нахождения изготовителя;
показатели пищевой ценности пищевой продукции;
сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов.
единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС).
После совершения покупки не стесняйтесь потребовать у продавца кассовый чек, а при отсутствии кассового аппарата – товарный чек. В нем должно быть указано юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), дата свершения покупки, название приобретенного товара. Товарный чек должен быть заверен подписью представителя продавца.
Потребитель имеет право потребовать у продавца товаросопроводительные документы на продукт, содержащие сведения о наименовании и адресе производителя (поставщика), наименовании продукта, дате отгрузки, регистрационном номере декларации о соответствии, сроке действия, наименовании органа зарегистрировавшего декларацию (декларация о соответствии – это документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой продукции требованиям технических регламентов).
Проверить статус декларации о соответствии (действующая или приостановлена) можно на сайте Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru).
Роллы желательно употреблять непосредственно на месте приготовления в предприятии общественного питания. При заказе роллов на дом Вы не знаете, в каких условиях они изготовлены и доставлялись, сколько времени ушло с момента изготовления до доставки на дом. Несоблюдение изготовителем технологического процесса изготовления продуктов, условий хранения при транспортировке может привести к пищевому отравлению.
Если Вы бережно относитесь к своему здоровью и не хотите получить пищевое отравление, не покупайте роллы в нестационарных предприятиях, не заказывайте на дом роллы, содержащие рыбу или морепродукты в сыром виде, не берите продукцию без маркировки.
Фото: pixabay.com
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