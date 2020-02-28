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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Число заражённых коронавирусом падает в Китае, зато растёт по всему миру

28 февраля 2020 09:53
99
Число заражённых коронавирусом падает в Китае, зато растёт по всему миру
Болезнь распространилась уже в 46 стран, всё больше летальных случаев фиксируется в Европе.

В Китае от коронавируса за сутки погибло 44 человека, а заразилось 327 человек. Такие данные приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР.

Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 78 824 человека, а общее число погибших — 2788. При этом 36 117 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Несмотря на то что темпы распространения болезни на территории Китая падают, во всём мире они растут. Так, за сутки за пределами КНР от коронавируса 2019-nCoV погибло 57 человек, а число инфицированных возросло до 3664. Наихудшая ситуация среди европейских стран наблюдается в Италии — там от болезни умерло уже 17 человек, ещё 650 заражены.

Тем временем в Китае уверяют, что благодаря слаженным и оперативным действиям властей страны эпидемия будет под контролем уже к концу апреля, пишет Лайф.

Фото: Pixabay.com

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Комментарии


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