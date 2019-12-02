Частная станция скорой помощи «Здоровая семья» получила новые участки для обслуживания в Самаре
2 декабря 2019 11:08
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Приказом областного минздрава от 27 ноября за компанией Петра Середина закреплена территория в границах улиц Стара Загора, Фадеева, 22-го Партсъезда и Ново-Вокзальная. Документ вступает в силу с 1 декабря.
Несколько месяцев назад гендиректор АНО «Станция скорой медицинской помощи «Здоровая семья» Петр Середин сообщил «СО» ОНЛАЙН, что готов прекратить обслуживание населения города по программе ОМС, так как не может себе позволить работать в убыток. Тогда к жителям Самары перестали бы выезжать 5 дополнительных бригад «скорой помощи», предоставляемых городу АНО «ССМП «Здоровая семья». Изменить ситуацию, по словам Петра Середина, могло бы увеличение территории обслуживания.
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