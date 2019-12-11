Большинство самарцев не разбираются в лекарствах
11 декабря 2019 09:59
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63% самарцев не знают, что такое дженерики (лекарства-копии, которые совпадают с оригинальными препаратами по количеству действующего вещества и терапевтическому воздействию на организм) и полагают, что между дженериками и оригинальными препаратами есть существенная разница в эффективности. Это меньше чем в среднем по России (64%). Такие результаты показал масштабный опрос, проведенный по заказу международной фармацевтической компании STADA.
Лучше всего информированы о дженериках люди в возрасте 35-44 лет – таких среди всех опрошенных 36%. Они не только знают, что это такое, но и понимают, что принципиальных отличий между дженериками и оригинальными препаратами нет.
В ходе опроса компании STADA 54% самарцев признались, что знают о качестве лекарств недостаточно. Еще 31% респондентов отметили, что хотели бы лучше разбираться в этой теме. Несмотря на невысокую фармграмотность, 83% опрошенных жителей Самары периодически назначают себе лекарства самостоятельно. И только каждый шестой никогда этого не делал.
«В России большинство затрат на лекарственные препараты оплачиваются из кармана пациента. Так устроен рынок. Поэтому российский пациент, не в пример западному, вынужден разбираться в нюансах, быть более грамотным. Только, к сожалению, часто эта «грамотность» получена на основании изучения непроверенных интернет-источников, - комментирует Иван Глушков, заместитель генерального директора STADA в России. - Проблема требует системного подхода, и может быть решена через внедрение всеобщей системы лекарственного обеспечения».
Также 80% опрошенных считают, что в Самаре возможно купить лекарства без рецепта. Респонденты, практикующие самолечение, хотя бы раз в жизни покупали рецептурный препарат без назначения врача. Негативно к такой возможности относятся лишь 34% опрошенных самарцев.
Фото pixabay.com
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