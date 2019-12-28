Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
28 декабря 2019 12:44
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Стали известны причины, почему региональные власти планируют передать автопарк самарской скорой помощи на аутсорсинг. О них рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
— Это необходимо для улучшения условий работы сотрудников медучреждения, а также для повышения качества оказания помощи населению. При этом переход на аутсорсинг поможет обновить автопарк скорой, — пояснили в Минздраве.
Как сообщили в ведомстве, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Если самарскую скорую всё же передадут в частные руки, то пациенты также смогут получать помощь в рамках ОМС.
По их словам, переход на аутсорсинг может негативно отразится на качестве работы. Они опасаются, что могут просто не успеть к больному. Свои доводы сотрудники скорой изложили в открытом письме, которое адресовали президенту Владимиру Путину, губернатору Дмитрию Азарову, министру здравоохранения Михаилу Ратманову и руководителю Самарской СМП Вячеславу Малахову.
Между тем в Самаре уже давно наравне с государственной скорой помощью работают частные фирмы. В Минздраве регулярно обновляют список адресов, которые эти службы могут обслуживать. В ведомстве считают, что это необходимо для повышения доступности и качества медпомощи, пишет 63.ру.
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