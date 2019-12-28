Я нашел ошибку
Главные новости: 
Родители детей поблагодарили Дмитрия Азарова за современный детский сад, который стал частью единого образовательного центра.
В Нефтегорском районе начал работу новый детский сад на 120 мест
Помощь парню пришла от Александра Хинштейна.
Игоря Шамина, укравшего в супермаркете шоколадки, выпустили на свободу
Распределение свободных мест состоится 31.12.2019 в 09.00 и будет проводиться в автоматизированном порядке.
В Самаре планируются к открытию ясельные группы для детей до 3 лет
В Тольятти из-за гриппа и ОРВИ не посещают школы и детсады 6694 детей
В Тольятти из-за гриппа и ОРВИ не посещают школы и детсады 6694 детей
Курсанты из Африки вышли на парад Дедов Морозом в Сызрани
Курсанты из Африки вышли на парад Дедов Морозом в Сызрани
Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
В ДТП в Тольятти погиб один человек и еще четыре пострадали
В ДТП в Тольятти погиб один человек и еще четыре пострадали
Главный нарколог РФ разрешил выпить пару бокалов дорого белого вина на Новый год
Главный нарколог РФ разрешил выпить пару бокалов дорого белого вина на Новый год
сегодня  Суббота, 28 декабря, 14:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/12:
USD 62.03
0.26
EUR 69.03
0.53
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам

28 декабря 2019 12:44
95
Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
.В Минздраве объяснили, зачем это нужно.

Стали известны причины, почему региональные власти планируют передать автопарк самарской скорой помощи на аутсорсинг. О них рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

— Это необходимо для улучшения условий работы сотрудников медучреждения, а также для повышения качества оказания помощи населению. При этом переход на аутсорсинг поможет обновить автопарк скорой, — пояснили в Минздраве.

Как сообщили в ведомстве, окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Если самарскую скорую всё же передадут в частные руки, то пациенты также смогут получать помощь в рамках ОМС.

По их словам, переход на аутсорсинг может негативно отразится на качестве работы. Они опасаются, что могут просто не успеть к больному. Свои доводы сотрудники скорой изложили в открытом письме, которое адресовали президенту Владимиру Путину, губернатору Дмитрию Азарову, министру здравоохранения Михаилу Ратманову и руководителю Самарской СМП Вячеславу Малахову.

Между тем в Самаре уже давно наравне с государственной скорой помощью работают частные фирмы. В Минздраве регулярно обновляют список адресов, которые эти службы могут обслуживать. В ведомстве считают, что это необходимо для повышения доступности и качества медпомощи, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
28 декабря 2019  12:44
Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
Автопарк самарской скорой помощи планируют передать частникам
В Минздраве объяснили, зачем это нужно. Здравоохранение
95
26 декабря 2019  14:59
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области.
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области.  Здравоохранение
509
25 декабря 2019  10:13
Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение
Некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение
Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Здравоохранение
905
24 декабря 2019  13:27
В Тольятти проверяют мясо, поступавшее в детсады
В Тольятти проверяют мясо, поступавшее в детсады
Ранее поступала информация о его низком качестве. Здравоохранение
255
24 декабря 2019  10:31
Роспотребнадзор рекомендовал не готовить новогодние салаты заранее
Роспотребнадзор рекомендовал не готовить новогодние салаты заранее
Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. Здравоохранение
224
24 декабря 2019  09:59
Из-за пневмонии могут закрыть школы и детсады Сызрани
Из-за пневмонии могут закрыть школы и детсады Сызрани
Пока регистрируется на неэипдемическом уровне. Здравоохранение
216
24 декабря 2019  09:55
В Самарской области объявили карантин по бешенству
В Самарской области объявили карантин по бешенству
С животными нельзя выезжать за пределы опасной зоны. Здравоохранение
210
22 декабря 2019  12:17
Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
В среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. Здравоохранение
405
21 декабря 2019  18:35
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12.
В Самаре начал работу новый центр амбулаторной онкологической помощи
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12.  Здравоохранение
935
20 декабря 2019  19:31
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области.
В Самарской области стартует проект по внедрению системы управления качеством медицинских организаций
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области.  Здравоохранение
671
Весь список
Современная медицина
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
40
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
25
15 декабря 2019  21:12
Какие виды стерилизаторов существуют?
Какие виды стерилизаторов существуют?
 Любой уважающий себя салон, что предоставляет услуги по уходу за маникюром, обязан соблюдать санитарные нормы, так как на первом месте находится не только... Современная медицина
37
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
245
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15014
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14865
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
594
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
712
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
410
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1223
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
885
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
819
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
485
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
864
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
879
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1135
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2253
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2767
Весь список

Мероприятия
Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
Бекхэм может забрать у «Зенита» Дриусси
Лыжников приглашают принять участие в марафоне «Сокольи горы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные