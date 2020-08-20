20 августа в регионе подтверждено 44 случая новой коронавирусной инфекции:

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- 20 в г. Самара,- 8 в г. Тольятти,- 2 в г. Новокуйбышевск,- 2 в г. Кинель,- 2 в Большечерниговском районе,- 2 в Приволжском районе,- 2 в Сергиевском районе,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Кинельском районе,- 1 в Кинель-Черкасском районе,- 1 в Клявлинском районе,- 1 в Хворостянском районе,- 1 в Шигонском районе.8 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 – г.Самара, 2 – г.Тольятти, 1 – Кинель-Черкасский район); 29 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 7 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.Всего в регионе зафиксировано 7750 случаев коронавируса.Скончались 122 человека, в том числе мужчина 61 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,82, по стране - 11,03.Коэффициент летальности в области - 1,57, в стране - 1,71.Выздоровели больше половины пациентов - 5966, в том числе 46 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Волжская ЦРБ, Похвистнево), 25 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Волжский район).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5239, нарастающим итогом 509515.На 19.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 397 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.