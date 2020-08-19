19 августа в регионе подтверждено 43 случая новой коронавирусной инфекции:

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- 15 в г. Самара,- 12 в г. Тольятти,- 3 в Большечерниговском районе,- 2 в г. Новокуйбышевск,- 2 в Безенчукском районе,- 2 в Клявлинском районе,- 2 в Красноармейском районе,- 1 в г. Кинель,- 1 в г. Сызрань,- 1 в Нефтегорском районе,- 1 в Пестравском районе,- 1 в Похвистневском районе.1 выявлен активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (1 – г. Самара); 34 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 8 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​​Всего в регионе зафиксировано 7706 случаев коронавируса.Скончался 121 человек, в том числе мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 56 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, женщина 54 года.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,79, по стране - 10,95.Коэффициент летальности в области - 1,57, в стране -1,71.Выздоровели больше половины пациентов - 5895, в том числе 29 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Кинель-черкассы), 31 человек завершил амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Волжский, Ставропольский районы, Кинель).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6271, нарастающим итогом 504276.На 18.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 427 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.