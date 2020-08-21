21 августа в регионе подтверждено 44 случая коронавирусной инфекции

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- 17 в г. Самара,- 3 в г. Тольятти,- 3 в г. Новокуйбышевск,- 3 в г. Сызрань,- 3 в Большечерниговском районе,- 3 в Клявлинском районе,- 2 в Кошкинском районе,- 2 в Кинель-Черкасском районе,- 2 в г. Кинель,- 1 в г. Жигулевск,- 1 в Приволжском районе,- 1 в Елховском районе,- 1 в Кинельском районе,- 1 в Сызраснком районе,- 1 в Челно – Вершинском районе.4 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (4 – г.Самара);36 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 4 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​​​​​Всего в регионе зафиксировано 7794 случая коронавируса.️Скончались 122 человека.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,82, по стране - 11,09.Коэффициент летальности в области - 1,57, в стране - 1,71.️Выздоровели больше 70% пациентов - 6019, в том числе 40 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Волжская ЦРБ, Кинель, Кинель-Черкассы), 13 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5792, нарастающим итогом 515307.️На 20.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 403 человек.