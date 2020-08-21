21 августа в регионе подтверждено 44 случая коронавирусной инфекции

21 августа в регионе подтверждено 44 случая новой коронавирусной инфекции
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- 17 в г. Самара,
- 3 в г. Тольятти,
- 3 в г. Новокуйбышевск,
- 3 в г. Сызрань,
- 3 в Большечерниговском районе,
- 3 в Клявлинском районе,
- 2 в Кошкинском районе,
- 2 в Кинель-Черкасском районе,
- 2 в г. Кинель,
- 1 в г. Жигулевск,
- 1 в Приволжском районе,
- 1 в Елховском районе,
- 1 в Кинельском районе,
- 1 в Сызраснком районе,
- 1 в Челно – Вершинском районе.
4 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (4 – г.Самара);
36 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 4 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировано 7794 случая коронавируса.
️Скончались 122 человека.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,82, по стране - 11,09.
Коэффициент летальности в области - 1,57, в стране - 1,71.
️Выздоровели больше 70% пациентов - 6019, в том числе 40 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Волжская ЦРБ, Кинель, Кинель-Черкассы), 13 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань).
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5792, нарастающим итогом 515307.
️На 20.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 403 человек.
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