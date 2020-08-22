22 августа в регионе подтверждено 50 новых случаев коронавирусной инфекции

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- 30 в г. Самара,- 4 в г. Тольятти,- 3 в г. Новокуйбышевск,- 3 в г. Кинель,- 3 в Большечерниговском районе,- 3 в Хворостянском районе,- 2 в Приволжском районе,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Богатовском районе.5 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (2 – г. Самара, 2 – г. Тольятти, 1 – Большечерниговский район); 40 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.​​Всего в регионе зафиксировано 7844 случая коронавируса.Скончались 122 человека.Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,82, по стране - 11,17.Коэффициент летальности в области - 1,56, в стране - 1,71.Выздоровели больше 70% пациентов - 6157, в том числе 50 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Похвистнево), 88 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, Волжский, Ставропольский районы).Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6283, нарастающим итогом 521590.На 21.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 344 человек, передает пресс-служба оперштаба СО.