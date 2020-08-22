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22 августа в регионе подтверждено 50 новых случаев коронавирусной инфекции

22 августа 2020 18:29
110
Всего в регионе зафиксировано 7844 случая коронавируса. Выздоровели больше 70% пациентов - 6157 человек.
22 августа в регионе подтверждено 50 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 30 в г. Самара,
- 4 в г. Тольятти,
- 3 в г. Новокуйбышевск,
- 3 в г. Кинель,
- 3 в Большечерниговском районе,
- 3 в Хворостянском районе,
- 2 в Приволжском районе,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Богатовском районе.

5 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (2 – г. Самара, 2 – г. Тольятти, 1 – Большечерниговский район); 40 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ; 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​Всего в регионе зафиксировано 7844 случая коронавируса.

Скончались 122 человека.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 3,82, по стране - 11,17.

Коэффициент летальности в области - 1,56, в стране - 1,71.

Выздоровели больше 70% пациентов - 6157, в том числе 50 человек выписаны из стационаров (Самара, Тольятти, Похвистнево), 88 человек завершили амбулаторное лечение (Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Новокуйбышевск, Волжский, Ставропольский районы).

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6283, нарастающим итогом 521590.

На 21.08.2020 меднаблюдение проводится в отношении 344 человек, передает пресс-служба оперштаба СО. 
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Комментарии


Здравоохранение
22 августа 2020  18:29
Всего в регионе зафиксировано 7844 случая коронавируса. Выздоровели больше 70% пациентов - 6157 человек.
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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