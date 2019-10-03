Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
3 октября 2019 09:14
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"Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца. Эта тема чувствительна для россиян", заявил Владимир Путин на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения. Президент отметил, что "от эффективности этой сферы и качества работы медиков зависят многие важные параметры – продолжительность жизни, демография, в целом здоровье нации".
Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что "Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций, а также повышение мобильности фельдшеров в регионах – один из приоритетов здравоохранения на ближайшие годы".
Владимир Путин обратил внимание на то, что "доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы", передает Радио Маяк.
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