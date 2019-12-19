Выездные дни донора пройдут в отдаленных районах и малых городах области

111

По 27 декабря в медицинских учреждениях отдаленных районов и городов области пройдут выездные акции по сдачи донорской крови для населения при участии специалистов службы крови Самарской области.19 декабря с 8:30 до 11:30 желающих сдать кровь будут принимать в г. Чапаевск. Мероприятие для жителей города пройдет на базе поликлиники Чапаевской центральной городской больницы по адресу: ул. Ленина, 5.24 декабря с 8:00 до 11:30 акция по сдаче донорской крови состоится в Сергиевском районе на базе поликлинического отделения № 2 Сергиевской ЦРБ по адресу: п. Суходол, ул. Мира, 3а.25 декабря донорский пункт будет развернут для жителей с. Сергиевск. Мероприятие пройдет на базе Сергиевской ЦРБ по адресу: ул. Ленина, 94. Регистрация доноров будет осуществляться с 8:00 до 11:30.27 декабря будет организован день донора для жителей г. Отрадный. Пункт приема донорской крови будет развернут на базе Отрадненской городской больницы: ул. Ленина 61. Регистрация желающих сдать кровь будет осуществляться с 8.00 до 11.30, сообщает Минздрав региона.Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: www.donorsamara.ru.