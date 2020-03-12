Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, закрываются в Италии
12 марта 2020 09:27
128
Такие меры приняты из-за риска распространения коронавируса.
Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Он сообщил о закрытии всех ресторанов и баров по всей стране. При этом остаются гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний, передает Радио Маяк.
"Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности", – добавил премьер. В воскресенье, 8 марта, премьер-министр Джузеппе Конте подписал указ о закрытии страны на карантин с 10 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса.
Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Он сообщил о закрытии всех ресторанов и баров по всей стране. При этом остаются гарантированы услуги общественного транспорта и ряд основных услуг, включая работу банков и страховых компаний, передает Радио Маяк.
"Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности", – добавил премьер. В воскресенье, 8 марта, премьер-министр Джузеппе Конте подписал указ о закрытии страны на карантин с 10 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
12 марта 2020 11:55
Такие меры будут приняты, если у сотрудника выявится повышенная температура тела. Здравоохранение
133
12 марта 2020 09:27Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, закрываются в Италии
Такие меры приняты из-за риска распространения коронавируса. Здравоохранение
128
11 марта 2020 21:07
Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. Здравоохранение
322
11 марта 2020 14:39
Вызов о начале родов поступил в сургутский центр оказания экстренной медицинской помощи рано утром 9 марта. Здравоохранение
311
11 марта 2020 13:16
Такие меры введут из-за гриппа и ОРВИ. Здравоохранение
282
11 марта 2020 09:38
Зараженные коронавирусом выявлены обнаружены во всех странах Евросоюза. Здравоохранение
209
11 марта 2020 09:12
Кроме того, ограничат посещение спортивных мероприятий. Здравоохранение
247
10 марта 2020 21:27
На рейсы в Германию и Францию можно поменять дату и маршрут. Здравоохранение
402
10 марта 2020 12:52В России заболеваемость коклюшем резко возросла
В 2019 году коклюш был диагностирован у 14,4 тысячи человек. В январе нынешнего года он был обнаружен у 1,7 тысячи россиян. Здравоохранение
312
10 марта 2020 12:48
В некоторых вузах области сообщили, что переносят мероприятия. Здравоохранение
1202
Современная медицина
9 марта 2020 10:44Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
39
3 марта 2020 23:54Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства . Современная медицина
31
17 февраля 2020 22:04
Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь. Современная медицина
129
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
904
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
523
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15439
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
975
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
561
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
883
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1147
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3155
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1449
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
889
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
583
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
913
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
920
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1510
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2010
Мероприятия