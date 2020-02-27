Возможность завоза в Россию коронавируса возрастает
27 февраля 2020 09:47
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Она призвала россиян планировать поездку за границу только при острой необходимости. Первые случаи заражения зафиксированы в Швеции, Грузии, Норвегии, Румынии, Алжире, Бразилии, Греции, Северной Македонии, Пакистане, Финляндии.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о "начале эпидемии". В ФРГ подтверждены 22 случая заражения в четырех федеральных землях на юге и на западе страны. МВД и Минздрав Германии создали кризисный штаб по противодействию эпидемии, передает Радио Маяк.
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Ранее заболевание было обнаружено в Шенталинском и Похвистневском районах. Здравоохранение
103
27 февраля 2020 11:54
Дети будут учиться дистанционно. Здравоохранение
120
27 февраля 2020 09:47
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
123
26 февраля 2020 13:39
Но эпидемии в регионе нет. Здравоохранение
193
26 февраля 2020 10:58
Учреждения общепита должны докладывать о принятых мерах раз в неделю. Здравоохранение
170
25 февраля 2020 20:18
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни. Здравоохранение
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25 февраля 2020 15:41
На Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие "Сдавая кровь, защищаешь жизни”. Здравоохранение
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24 февраля 2020 16:54
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту. Здравоохранение
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23 февраля 2020 11:53
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
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