В приемной кампании-2020 СамГМУ представлена новая специальность «Медицинская кибернетика»
13 декабря 2019 11:51
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На факультете медицинской психологии СамГМУ открывается специальность «Медицинская кибернетика». Специалисты этого профиля работают на стыке информационных технологий, биологии и медицины.
Они занимаются проблемами, связанными с физическими и физико-химическими механизмами жизненных процессов, проектируют компьютерные автоматизированные системы медицинского назначения и системы управления здравоохранением. Такие специалисты работают в медицинских, исследовательских, научных организациях, выступают в качестве лаборантов, инженеров-исследователей, биологов и врачей.
Врач-кибернетик востребован во всех областях здравоохранения. Он может занимать научные, преподавательские и врачебные должности в учреждениях здравоохранения и других ведомствах, заинтересованных в специалистах, подготовленных для разработки и внедрения медицинских информационных технологий в медицинских организациях.
Медицинский кибернетик может работать врачом функциональной диагностики, врачом-лаборантом, врачом-специалистом по лучевым методам исследования в клинико-диагностических центрах, лабораториях многопрофильных больниц. Также он может сотрудничать с терапевтами, хирургами, гематологами и другими узкими специалистами.
Обучение по программе специалитета длится шесть лет. При поступлении в вуз учитываются результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень), биологии и русскому языку. По окончании обучения студенты сдают государственный экзамен и защищают выпускную квалификационную работу.
Узнать все подробности и задать интересующие вопросы будущие студенты смогут на Дне открытых дверей в воскресенье, 15 декабря, в 10.00 по адресу: ул. Гагарина, 18, актовый зал.
Всего в СамГМУ в рамках приемной кампании-2020 будет выделено 691 бюджетное место. Самыми популярными направлениями у абитуриентов традиционно являются лечебное дело и стоматология.
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13 декабря 2019 11:51
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11 декабря 2019 09:59
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