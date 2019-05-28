В микрорайоне Крутые ключи в Самаре прошла акция по ранней диагностике меланомы кожи

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25 мая в поликлиническом отделении Самарской городской поликлиники №1 в микрорайоне «Крутые Ключи» прошла профилактическая акция, которая включала в себя бесплатную консультацию онколога-дерматолога и мастер-класс по приемам самообследования. Приём вели к.м.н., старший научный сотрудник НИМЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Игорь Синельников, а также врачи-онкологи Самарского областного клинического онкологического диспансера, сообщает Минздрав региона.Онкологические заболевания во всем мире считаются излечимыми при условии раннего выявления. Вот уже несколько лет в мае проводятся акции по ранней диагностике злокачественной меланомы кожи. Меланома – одно из самых опасных злокачественных опухолей, но при своевременной диагностике на начальных стадиях – полностью излечимая. Профилактика меланомы и успех лечения во многом зависят от того, насколько человек внимателен к своему здоровью. Вероятность заболевания меланомой резко увеличивается у людей 30–39 лет и старше. Первый признак меланомы – появление новой родинки или изменение имеющихся ранее пигментных образований на коже, а именно исчезновение кожного рисунка с поверхности родинки, изменение цвета, размера, краев, образование корочки или шелушения. Опухоль может появиться на любом участке тела. Чтобы не пропустить болезнь, специалисты рекомендуют ежегодно посещать дерматолога и осматривать кожу 1 раз в месяц, проводить самообследование кожных покровов.